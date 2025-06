Maiali detenuti illegalmente a Nerviano | l’allevatore tenta di investire i vigili

Un episodio drammatico scuote Nerviano: quattordici maiali illegalmente detenuti sono stati abbattuti, dopo che l'allevatore ha tentato di investire i vigili con un trattore. Un intervento coordinato tra Polizia locale e Ats si è concluso con la denuncia dell'uomo per danneggiamento e resistenza. La vicenda evidenzia ancora una volta l'importanza di rispettare le norme sanitarie e di sicurezza, proteggendo il benessere animale e pubblico.

Nerviano (Milano), 23 giugno 2025 – Abbattuti quattordici maiali detenuti illegalmente: l’allevatore tenta di investire gli agenti con un trattore. Un intervento della Polizia locale con i professionisti del l’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) si è concluso con la soppressione di quattordici suini allevati in modo irregolare a Nerviano e con la denuncia del proprietario per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. L’aggressione è andata in scena quando gli agenti della Polizia locale di Nerviano e di Pogliano Milanese, insieme ai veterinari dell’Ats di Milano, si sono presentati nell’ allevamento abusivo per procedere all’ abbattimento di 14 maiali detenuti senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it