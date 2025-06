Mai percepito alcuna utilità illecita Serena ma non nascondo la sofferenza La sindaca di Prato davanti al gip

La sindaca di Prato si presenta davanti al gip con fermezza e trasparenza, ribadendo la sua innocenza e il suo impegno a favore del bene pubblico. Un momento difficile che, pur tra sofferenza e incertezze, dimostra quanto la dedizione alla comunità possa essere un faro anche nelle prove più dure. La vicenda mette in luce l'importanza di mantenere fede ai valori e alla trasparenza, anche quando la strada si fa complicata.

“Ho in particolare ribadito di non aver mai percepito alcuna utilità illecita e di aver operato perseguendo sempre l'interesse pubblico. Rimango in attesa della decisione con serenità ma senza nascondere la sofferenza umana molto forte che vicende di questo tipo inevitabilmente si portano dietro”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it