Magia tamburi e giocoleria Successo per la ’Notte magica’

Una serata indimenticabile nel cuore di Massa, dove magia, tamburi e giocoleria hanno incantato il pubblico in un’atmosfera festosa e coinvolgente. “La Notte Magica” ha conquistato tutti, grazie a spettacoli straordinari come “Pindarico”, ideato da Miriam Calautti e Pietro Rasoti, che hanno nuovamente riportato la loro magia nella città. Un successo che dimostra come l’arte della meraviglia possa unire e divertire grandi e piccini, lasciando un ricordo indelebile.

Grande successo di “La Notte magica” nel centro storico di Massa. Una folla entusiasta e divertita ha invaso la città attirata da una serata ricca di magia e spettacoli. In piazza Aranci il poetico spettacolo “Pindarico”, dallo straordinario impatto visivo, ideato da Miriam Calautti e Pietro Rasoti che sono tornati a Massa per la terza volta dopo il grande successo dell’indimenticabile “Cromosauro” e del poetico “Alto livello”. Un abilissimo mago con il suo teatrino viaggiante ha coinvolto i passanti con lo spettacolo “Incontri ravvicinati con il mago”. Gli artisti dell’amata compagnia Circotà hanno incantato il pubblico, in diversi punti del centro storico, con straordinarie animazioni di fuoco e di giocoleria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Magia, tamburi e giocoleria . Successo per la ’Notte magica’

