Madréa - la cooperazione in festa tre giornate di confronto tra talk e performance all' Orto Botanico

Madréa trasforma l'Orto Botanico di Palermo in un vivace scenario di confronto e creatività, unendo tre giornate di talk e performance per celebrare la forza e l'energia della cooperazione siciliana. Un’occasione unica per scoprire storie di innovazione, solidarietà e comunità, in un contesto che unisce tradizione e modernità. Non perdere questa festa coinvolgente, dove l’Isola si unisce sotto un’unica grande voce: quella di Madréa.

Sta tutto nel titolo, Madréa, un po’ madre e un po’ marea, affettivamente presente, ma che riesce a ritirarsi e a lasciare campo, in un’Isola sempre meno Sud e sempre più Mediterraneo. Sarà una grande festa della cooperazione siciliana, la tre giorni di Madréa all’Orto Botanico di Palermo: da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Madréa - la cooperazione in festa", tre giornate di confronto tra talk e performance all'Orto Botanico

In questa notizia si parla di: cooperazione - festa - orto - botanico

Ortidea 2025 all'Orto Botanico di Roma - Sabato 24 e domenica 25 maggio, l'Orto Botanico di Roma ospita Ortidea 2025, una spettacolare mostra mercato di fiori e piante curata da Francesca Romana Maroni.

All'Orto Botanico di Modena la terza edizione del progetto “Fashion al Museo” Questa sera nella suggestiva cornice dell’Orto Botanico (con ingresso da Viale Caduti in Guerra, 127) si terrà la sfilata della nuova collezione “BOTANICUS" L'evento si articoler Vai su Facebook

Madréa - la cooperazione in festa, tre giornate di confronto tra talk e performance all'Orto Botanico; Giardino botanico di Brentonico, grande festa per i vent’anni; Festa del BIO e MontagnaMadre all'Orto Botanico.

“Festa del Bio e Montagna Madre”: all’Orto Botanico l’evento gratuito dedicato a sapori autentici e natura - L’Orto Botanico di Roma si prepara ad accogliere un evento unico nel suo genere: la “Festa del Bio e Montagna Madre”, un ... Da canaledieci.it

Festa del BIO e MontagnaMadre all'Orto Botanico - Organizzata da FederBio e Slow Food Italia, con il contributo della divisione Mountain Partnership della FAO e dell’Orto Botanico- Lo riporta romatoday.it