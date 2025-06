Madre e figlia denunciate per ricettazione | recuperato uno scooter rubato a Quercianella

Nel cuore di Quercianella, un tranquillo angolo di Livorno, si è consumata una vicenda che ha portato alla luce un episodio di ricettazione. Madre e figlia, note alle autorità, sono state denunciate dai carabinieri per aver tentato di nascondere un bene rubato: uno scooter recuperato grazie all’attenzione dei militari. Questa vicenda dimostra come la vigilanza e il senso civico possano fare la differenza, contribuendo a mantenere la sicurezza della comunità.

Livorno, 23 giugno 2025 – I carabinieri della stazione di Livorno Montenero hanno denunciato in stato di libertà due donne del posto, madre e figlia, entrambe già note alle forze dell'ordine, gravemente indiziate dei reati di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. I fatti si sono svolti nei giorni scorsi a Quercianella, in località Romito, dove una pattuglia è intervenuta a seguito di una segnalazione da parte di alcuni passanti. Questi ultimi avevano notato uno scooter apparentemente abbandonato nei pressi della scogliera. Giunti sul posto, i militari hanno trovato il mezzo in uso alle due donne, che non hanno saputo fornire spiegazioni plausibili circa la provenienza del veicolo.

