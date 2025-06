Madonna di Trevignano i risultati della superperizia | di chi è il Dna sulla statua

La verità sulla statua della Madonna di Trevignano finalmente emerge grazie alla superperizia genetica, che collega le lacrimazioni a un'unica persona. Un risultato che potrebbe mettere fine al mistero e rivoluzionare l'intera indagine. La fase cruciale dell'inchiesta entra nel vivo, lasciando supporre che stiamo per scoprire qualcosa di sorprendente. Restate sintonizzati: il futuro di questa vicenda è più vicino di quanto si pensi.

Fine del mistero? Secondo la superperizia genetica disposta dalla Procura di Civitavecchia, le lacrimazioni e trasudazioni della statua della Madonna di Trevignano Romano e del quadro del Cristo sarebbero riconducibili a un’unica persona. A rivelarlo è Fanpage.it, che ha visionato in esclusiva il documento firmato dal genetista forense Emiliano Giardina. Il fascicolo sull’inchiesta per truffa ai danni dei fedeli entra ora in una fase cruciale. Leggi anche: Papa Leone, la decisione che cambia tutto dopo 12 anni: cosa succede Il responso degli esperti: “Solo Dna di Gisella Cardia”. Il Dna presente sulla statua della Madonna e sul quadro del Cristo è unicamente riconducibile a Gisella Cardia. 🔗 Leggi su Tvzap.it