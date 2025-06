Made in Italy e vini di qualità così conquistiamo gli Stati Uniti

Da Made in Italy e vini di qualità a un sogno che si realizza: Roberto Giannelli ha trasformato la sua passione in una realtà di successo, conquistando gli Stati Uniti. Circa 20 anni fa, la sua avventura nel mondo vinicolo ha preso il volo a Montalcino, dove l’amore per le terre e i vigneti si è trasformato in un’eccellenza internazionale. E ora, il suo vino racconta il vero spirito italiano nel mondo.

QUELLO di Roberto Giannelli è un sogno che diventa realtà circa 20 anni fa. Provenendo dal mondo del real estate, Roberto Giannelli si innamora dapprima della parte immobiliare della tenuta San Filippo, a Montalcino, per capire poi negli anni che il valore profondo di quell'appezzamento di terra sta negli ettari, circa 10, di vigneti. "L'azienda nasce nel 1972. Vengono piantati i primi vigneti. E i primi vini vedono la luce alla fine degli anni Settanta. E' una famiglia romana quella che investe per prima in questo luogo magico e bellissimo", racconta Roberto Giannelli. Oggi l'azienda San Filippo produce 45 mila bottiglie di quattro vini, molto apprezzati soprattutto negli Stati Uniti.

