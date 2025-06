Macron | attacchi Usa contro l' Iran fuori dal quadro della legalità

In un contesto internazionale sempre più complesso, le recenti dichiarazioni di Macron e Merz evidenziano la divisione dell'Europa sulla gestione delle crisi in Iran. Se alcuni vedono negli attacchi statunitensi una mossa strategica, altri sottolineano la necessità di rispettare la legalità e promuovere il dialogo. La diplomazia resta l’unica via percorribile per evitare una escalation nucleare a Teheran, perché la pace si costruisce con il confronto, non con la guerra.

Oslo, 23 giu. (askanews) - L'Europa in ordine sparso: se il cancelliere tedesco Merz dice che gli Stati Uniti hanno fatto bene a bombardare l'Iran, per il presidente francese Emmanuel Macron sono attacchi "fuori dal quadro della legalità" ed è la via diplomatica che deve essere perseguita contro il rischio della bomba atomica di Teheran. Macron parlava da Oslo in conferenza stampa con il premier norvegese alla vigilia del vertice Nato dell'Aia e del vertice Ue di Bruxelles. "L'ho detto fin dall'inizio: se si può considerare legittimo neutralizzare delle strutture nucleari in Iran, tenuto conto degli obiettivi che ci prefiggiamo, non esiste però un quadro di legalità, no. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Macron: attacchi Usa contro l'Iran fuori dal quadro della legalità

In questa notizia si parla di: macron - iran - attacchi - fuori

Israele-Iran, Macron: “Attacchi ingiustificati ai civili, riprendiamo i negoziati con Teheran” - Il presidente francese Emmanuel Macron sottolinea l'importanza di riprendere i negoziati con Teheran, evidenziando che la diplomazia rimane l’unico strumento efficace per gestire le tensioni tra Israele e Iran.

Dimmi come ti poni rispetto all'Iran e ti dirò chi sei politicamente. La demenziale e insostenibile posizione liberale, a destra come a sinistra, celebra Israele come stato democratico che ha il diritto di difendersi, cioè, fuori dalla neolingua orwelliana, di aggredire Vai su Facebook

Europa, i leader esclusi rilanciano il negoziato con l‘Iran: “Massima moderazione” Vai su X

Macron: attacchi Usa contro l'Iran fuori dal quadro della legalità; Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Nessuna vittima. Massima allerta in Europa e Golfo Persico - Il Consiglio di Difesa e Sicurezza convocato stasera all'Eliseo ha fissato le priorità di azione tra cui la de-escinsieme ai partner del gruppo E3altion; Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa sui siti nucleari iraniani LIVE BLOG del 22 giugno.

Macron: attacchi Usa contro l’Iran fuori dal quadro della legalità - (askanews) – L’Europa in ordine sparso: se il cancelliere tedesco Merz dice che gli Stati Uniti hanno fatto bene a bombardare l’Iran, per il presidente francese Emmanuel Macron sono atta ... askanews.it scrive

Usa-Iran: Meloni sente leader internazionali, telefonata con Schlein - "C'è stato un lungo contatto telefonico fra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito democratico Elly Schlein a seguito degli attacchi degli Usa all'Iran. Scrive ansa.it