Macerie di un Sogno Infranto La mostra fotografica di Angelo Greco

Vieni a scoprire le storie invisibili del Litorale Domitio attraverso lo sguardo profondo e sensibile di Angelo Greco. La mostra fotografica "Macerie di un Sogno Infranto" invita il pubblico a un viaggio tra bellezza e abbandono, tra speranza e promesse non mantenute. Un’occasione imperdibile per riflettere sul passato e immaginare un futuro di rinascita. Ti aspettiamo venerdì 27 giugno alle 18 per condividere questa potente esperienza visiva.

Macerie di un Sogno Infranto. Il 27 giugno la mostra fotografica di Angelo Greco dedicata al Litorale Domitio Un viaggio fotografico tra bellezza del Litorale Domitio e le promesse mai mantenute sulla sua rinascita. L'inaugurazione della mostra fotografica di Angelo Greco, Macerie di un Sogno Infranto, è prevista per venerdì 27 giugno alle 18,

