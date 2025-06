Maccarese alla baubeach approda la La ciotola di medicina

Maccarese alla Baubeach si apre a nuove prospettive con l’arrivo della “Ciotola di Medicina”, il libro di Livia Laguz Marigliano che invita veterinari e amanti degli animali a riscoprire un approccio più consapevole e innovativo alla cura. In un contesto tanto libero quanto autentico, questa presentazione segna un passo importante verso un dialogo più profondo tra benessere animale e rispetto ambientale. Un evento da non perdere per chi crede in una nuova frontiera della cura animale.

Fiumicino, 23 giugno 2025 – Baubeach, la prima spiaggia per cani liberi e felici in Italia, da sempre luogo di relazioni autentiche, libertà e consapevolezza, è felice di ospitare la presentazione di un libro profondamente affine alla propria filosofia: “La ciotola di medicina” – Manuale di risveglio per veterinari visionari di Livia Laguz Marigliano, pubblicato da Edizioni Enea. Dopo quello del 21 giugno, ci saranno altri due appuntamenti – 1 9 luglio e 23 agosto alle ore 16:00 – in cui sarà possibile i ncontrare l’autrice, medico veterinario e ricercatrice in medicina immaginale sciamanica, e partecipare a un mini seminario introduttivo che aprirà uno sguardo diverso e profondo sul rapporto con il proprio cane. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

