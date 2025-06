M5s la decisione del voto online | stop al limite del doppio mandato

Il Movimento 5 Stelle ha deciso di abbandonare il limite del doppio mandato, aprendo nuove opportunità per i suoi iscritti e candidati. La consultazione online, conclusa con oltre 51% di partecipazione e un sostegno schiacciante (43.236 favorevoli contro 8.196 contrari), segna una svolta significativa nella politica interna del partito. Questa scelta innovativa mira a rafforzare la trasparenza e la partecipazione diretta. Ora, i membri potranno...

Il Movimento 5 stelle ha ufficialmente archiviato il vincolo del doppio mandato. L’assemblea degli iscritti ha espresso il proprio parere attraverso una consultazione online conclusasi nella serata del 22 giugno 2025, con un risultato netto: 43.236 voti favorevoli e 8.196 contrari, per un’affluenza complessiva pari al 51,8 per cento, come indicato dai dati resi noti sul portale ufficiale del Movimento. Il nuovo assetto normativo consente ora ai parlamentari con due mandati già alle spalle di candidarsi anche per incarichi di governo locale, come la presidenza di una Regione o il ruolo di sindaco. 🔗 Leggi su Lettera43.it