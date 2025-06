M5S apre al ritorno del gas russo risoluzione per possibile collaborazione con Mosca rottura nel csx Pd e Avs votano contro

Il Movimento 5 Stelle apre alla possibilità di un ritorno al gas russo, evidenziando la sua importanza per contenere i costi energetici. La proposta ha generato una spaccatura nel centrosinistra: mentre alcuni votano contro, il Pd e altri partiti si schierano con fermezza. La questione energetica si trasforma così in uno scenario di tensioni sempre più accese, lasciando intuire che le prossime decisioni potrebbero ridefinire gli equilibri politici nazionali.

Nella sua risoluzione, il Movimento 5 Stelle ha motivato l’apertura a una futura cooperazione energetica con Mosca perché "necessaria" a contenere i costi dell’energia Nuova spaccatura all'interno del centrosinistra, con la Russia che torna al centro dello scontro politico. Alla Camera, Pd, M. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - M5S apre al ritorno del gas russo, risoluzione per "possibile collaborazione con Mosca", rottura nel csx, Pd e Avs votano contro

