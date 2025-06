M5S approvata la modifica al codice etico | Roberto Fico può correre in Campania

Con l’approvazione della modifica al codice etico, il Movimento 5 Stelle apre nuove strade ai suoi iscritti, consentendo a chi ha completato due mandati di potersi candidare a ruoli di leadership regionale o locale. Dopo il voto online che si è concluso ieri sera, Roberto Fico, già protagonista in Parlamento, potrà ora puntare alla carica di Presidente di Regione Campania, portando avanti il progetto di innovazione e cambiamento promesso dal movimento.

Il voto online degli iscritti al Movimento 5 Stelle - terminato alle 22 di ieri - ha stabilito che chi ha fatto due mandati in Parlamento può candidarsi, ad esempio, alla carica di Presidenti di Regione o di Sindaco. E dunque, nel caso della Campania, Roberto Fico potrà essere candidato a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - M5S, approvata la modifica al "codice etico": Roberto Fico può correre in Campania

