Il panorama internazionale si presenta come un frangente complesso e delicato, richiedendo attenzione e strategia mirata. Giorgia Meloni, Premier italiana, ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sulle questioni che possono fare la differenza, lasciando i dettagli ai livelli nazionali. Mentre conferma che nessun aereo ha lasciato le basi italiane per colpire l’Iran, evidenzia la consapevolezza dei rischi e la necessità di una politica equilibrata. Un approccio che mira a tutelare gli interessi italiani in un contesto globale in costante evoluzione.

15.23 "Il frangente internazionale è estremamente complesso" e bisogna "concentrarsi sulle questioni su cui si può fare la differenza e non nelle materie di dettaglio che possono essere meglio" gestite a livello nazionale. Così la premier Meloni, alla Camera in vista del Consiglio europeo del 26 e 276.. Poi conferma che "nessun aereo è partito da basi italiane" per colpire l'Iran.E sottolinea: "Comprendiamo bene gli enormi rischi legati" all'escalation della tensione."Farò il mio meglio per ampliare dialogo" con il Parlamento.

