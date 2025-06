MO Meloni | contrari a sospensione accordo Ue-Israele

Giorgia Meloni sottolinea con fermezza il suo dissenso verso la sospensione dell’accordo Ue-Israele, evidenziando che l’Italia non è sola in questa posizione. La premier ribadisce l’importanza di mantenere rapporti stabili con Israele, anche in un momento di crisi a Gaza, poiché isolare uno Stato democratico rischia di alimentare tensioni e contraddizioni nel panorama internazionale. È fondamentale trovare un equilibrio che favorisca la pace senza comprometterne la stabilità.

Roma, 23 giu. (askanews) – “Non siamo favorevoli alla sospensione dell’accordo di associazione Ue-Israele e non siamo soli”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella replica a seguito del dibattito sulle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. “Non ignoriamo – ha precisato – quel che accade a Gaza ma non vogliamo contribuire all’isolamento di Israele, che da sempre è l’obiettivo del fondamentalismo a partire da Hamas” e potrebbe aprire “scenari catastrofici”. Sarebbe anche, per la premier, “controproducente prendere iniziative che potrebbero chiudere il canale di dialogo Ue-Israele che è importante e può portare risultati, in particolare per il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: israele - meloni - sospensione - accordo

Memorandum militare tra Italia e Israele, 10 giuristi diffidano il Governo Meloni: “Incostituzionale rinnovare l’accordo” - Un gruppo di 10 giuristi esperti in diritto costituzionale e internazionale ha diffidato il governo Meloni, ritenendo incostituzionale il rinnovo del Memorandum di cooperazione militare tra Italia e Israele, entrato in vigore nel 2005.

MEDIO ORIENTE | Abbiamo depositato una mozione unitaria per chiedere la revoca del memorandum d'intesa con Israele nel settore militare e della difesa e la sospensione di qualsiasi forma di cooperazione militare". Lo annunciano Pd, M5s e Avs. #ANSA h Vai su Facebook

Meloni “No alla sospensione dell’accordo con Israele”; M.O., Meloni: contrari a sospensione accordo Ue-Israele; Gaza al Consiglio Esteri di Bruxelles. Tajani: Italia contraria a sospendere accordo con Israele. - L'IDF ha confermato di aver condotto nuovi attacchi aerei nel sud del Libano, colpendo siti militari riconducibili a Hezbollah.

Israele: Meloni, non siamo favorevoli a sospensione accordo associazione - Isolamento controproducente, e' obiettivo Hamas (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Come scrive ilsole24ore.com

M.O., Meloni: contrari a sospensione accordo Ue-Israele - (askanews) – “Non siamo favorevoli alla sospensione dell’accordo di associazione Ue- Si legge su askanews.it