MO Lagarde | se si blocca Hormuz non c’è dubbio che sale inflazione

Se lo stretto di Hormuz dovesse bloccare il traffico petrolifero, l'economia globale rischia di affrontare un'ondata inflazionistica senza precedenti. Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, sottolinea come questa evenienza potrebbe portare a un aumento immediato dei prezzi di petrolio e gas, con effetti a catena che coinvolgerebbero anche altri settori. Una situazione che si prospetta come una vera e propria emergenza internazionale, con conseguenze potenzialmente devastanti.

Roma, 23 giu. (askanews) – “Non c’è dubbio” che una grave limitazione del traffico di petroliere nello stretto di Hormutz “avrebbe ricadute inflazionistiche sul breve termine. Ci sarebbe certamente un impatto sui prezzi di petrolio e gas, che potrebbe essere di portata e durata tali da innescare effetti di secondo livello”, che andrebbero quindi oltre la sola energia. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde durante una audizione al Parlamento europeo. “Questa è una fonte di preoccupazione ed è un punto che dobbiamo monitorare molto attentamente”, ha aggiunto. “Speriamo che le parti possano sedersi a un tavolo e negoziare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

