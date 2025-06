Lutto nel mondo dell' arte | è morto Arnaldo Pomodoro Addio al gigante della scultura

Arnaldo Pomodoro si è spento ieri sera, domenica 22 giugno, a Milano all'età di 99 anni nella sua casa.

Arnaldo Pomodoro morto, avrebbe compiuto 99 anni oggi. Addio allo scultore delle sfere di bronzo - Arnaldo Pomodoro si è spento ieri sera, domenica 22 giugno, a Milano alla vigilia del compimento dei suoi 99 anni, nella sua casa. Segnala msn.com

