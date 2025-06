Lutto a San Zenone degli Ezzelini è morto l' ex sindaco Luigi Mazzaro

Con profondo cordoglio, San Zenone degli Ezzelini piange la perdita di Luigi Mazzaro, ex sindaco e figura stimata della comunità. Uomo di grande dedizione e passione politica, Mazzaro ha lasciato un'impronta indelebile nella storia locale. La sua scomparsa, avvenuta a 78 anni dopo un periodo di malattia, rappresenta una perdita incolmabile per tutti noi. La comunità si stringe con affetto alla famiglia e agli amici in questo momento di lutto.

L’Amministrazione comunale di San Zenone degli Ezzelini annuncia con dolore la scomparsa di Luigi Mazzaro, già sindaco del paese dal 2009 al 2019 e precedentemente, dal 1999 al 2003, assessore durante l’amministrazione Speranza Marostica. Aveva 78 anni e la scomparsa avviene dopo un periodo di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Lutto a San Zenone degli Ezzelini, è morto l'ex sindaco Luigi Mazzaro

