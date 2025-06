L' uso di ChatGPT riduce il pensiero critico la scoperta degli scienziati del MIT L' homo sapiens sta cedendo il passo a machina sapiens?

L'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nelle nostre vite sta rivoluzionando il modo di pensare e comunicare. Uno studio del MIT mette in guardia: l'uso eccessivo di ChatGPT potrebbe compromettere il pensiero critico, causando un'atrofia delle funzioni cognitive. Ma quanto rischiamo davvero? La risposta potrebbe essere più urgente di quanto immaginiamo, specialmente per i cervelli in crescita. È dunque fondamentale riflettere su come usare questa potente tecnologia senza perdere la nostra capacità di pensare autonomamente.

Un nuovo studio ha mostrato che utilizzare assiduamente i software di Intelligenza Artificiale per la scrittura di testi ed elaborati può portare a un'atrofia cognitiva, determinando una riduzione delle attività neurali, linguistiche e comportamentali. Ci dobbiamo preoccupare? A detta dell'autrice principale probabilmente sì: «I cervelli in via di sviluppo sono quelli a più alto rischio».

