Lupi | Entro fine anno sarà completata l' interfaccia porto-città

Lo sviluppo dell'interfaccia porto-città e del nuovo bacino di carenaggio rappresentano un passo fondamentale per il progresso della nostra comunità. Questi investimenti, dal valore complessivo di 450 milioni di euro, non solo modernizzeranno le infrastrutture, ma creeranno nuove opportunità occupazionali e stimoleranno la crescita economica locale. La loro realizzazione, prevista entro fine anno, segna un traguardo importante verso un futuro più sostenibile e competitivo.

"L'opera a cui teniamo maggiormente è l'interfaccia porto-città, che sarà completata entro la fine di quest'anno. Altrettanto importante è il nuovo bacino di carenaggio, che ha un valore economico particolarmente alto: 450 milioni di euro. Avrà un importante effetto positivo occupazionale sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Lupi: "Entro fine anno sarà completata l'interfaccia porto-città"

In questa notizia si parla di: entro - fine - anno - sarà

Sanchez, sarà addio con l’Udinese a fine anno? Pronta una nuova destinazione per il cileno - Alexis Sanchez si prepara a lasciare l'Udinese al termine della stagione, segnando la fine di una parentesi che aveva suscitato speranze.

Un dirigente che si occupi di promuovere l’attività fisica e la salute. Certo, in inglese suona più accattivante: Sport and health city manager. Fatto sta che entro la fine dell’anno la Città Metropolitana di Firenze ne avrà uno. «Per dicembre sarà in carica e ci reste Vai su Facebook

L' #Archeotram, che doveva partire entro Pasqua (20 aprile) adesso pare che partirà entro pochi giorni, a fine giugno. Sulle app sarà linea "7" Vai su X

Lupi: Entro fine anno sarà completata l'interfaccia porto-città; Aosta, rifiuti: il Centro del riuso sarà pronto per fine anno; Nuova Renault Megane E-Tech, generazione 2 in arrivo entro fine anno: ecco come sarà.