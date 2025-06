L' Università di Pisa ha creato pannelli fotovoltaici in plastica riciclata | costi più bassi e minori emissioni

L'Università di Pisa ha rivoluzionato il settore energetico con pannelli fotovoltaici innovativi realizzati in plastica riciclata, offrendo costi più bassi e un impatto ambientale ridotto. Uno studio recente evidenzia come questa tecnologia possa abbattere del 75% le emissioni di CO2 nella produzione, già applicata in Toscana. Un passo avanti verso un futuro sostenibile: scopri come questa innovazione sta cambiando il nostro modo di generare energia.

Un nuovo studio ha dimostrato che è possibile ridurre del 75% le emissioni di anidride carbonica nella produzione di pannelli solari grazie al riutilizzo dei rifiuti plastici. La tecnologia è già in fase di applicazione in Toscana.

