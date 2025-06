L' Università di Pechino punta Torino Quest' estate alta formazione domani campus come ad Oxford

L’Università di Pechino sbarca a Torino con una straordinaria scuola estiva, pronta a rivoluzionare il panorama dell’alta formazione internazionale. Con un programma che richiama le eccellenze di Oxford, gli studenti cinesi si immergeranno in un percorso di perfezionamento unico nel suo genere: "The Aesthetics of Automotive Design - Beauty in Motion". Un’esperienza che promette di aprire nuove prospettive e di definire il futuro del design automobilistico, proprio qui, nel cuore di Torino.

Ha appena preso il via, a Torino, la scuola estiva dell'Università di Pechino. Gli studenti arrivati dalla Cina parteciperanno al corso di alta formazione fino all'11 luglio. "The Aesthetics of Automotive Design - Beauty in Motion": questo il nome della summer school dedicata allo sviluppo.

