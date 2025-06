L’unico epurato alla Pergola è il vecchio direttore di sinistra

Il teatro Pergola di Firenze, un tempo simbolo della cultura nazionale, si trova al centro di un acceso dibattito. La sinistra accusa il governo di aver contribuito al suo declassamento, mentre il ridimensionamento delle produzioni mette in discussione il ruolo di questa storica istituzione. La perdita di status «nazionale» comporterà un calo di entrate di circa 300.000 euro, ma il vero valore del Pergola va oltre i numeri. Continua a leggere...

🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L'unico epurato alla Pergola è il vecchio direttore (di sinistra)

