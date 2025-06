L’unica vera arte è rotonda In morte di Arnaldo Pomodoro

Immergersi nell’arte di Arnaldo Pomodoro è come attraversare un viaggio tra passato e presente, tra luoghi dimenticati e spazi urbani pulsanti di vita. La sua scultura “L’unica vera arte 232 rotonda” si erge come un simbolo eterno, capace di illuminare anche i non-luoghi più anonimi d’Italia. Vuoi scoprire di più? Abbonati e lasciati coinvolgere dall’incanto dell’arte che trasforma ogni spazio in un’emozione.

Impossibile non finire in qualche piazza italiana, qualche non-luogo tra un ufficio della provincia e un’Asl délabré, tra una palazzina del boom e un comando dei carabinieri, senza essere accecati. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’unica vera arte è rotonda. In morte di Arnaldo Pomodoro

In questa notizia si parla di: unica - vera - arte - rotonda

Il Roma Borgata Festival porta l’arte dove pulsa la città vera - Il Roma Borgata Festival trasporta l'arte nel cuore pulsante della vera città. Dimenticate le cartoline: Roma si vive esplorando le sue borgate e periferie.

A Mappatella Beach, la spiaggia antistante rotonda Diaz, il Comune di Napoli ha provveduto all’installazione della pedana che consente l’accesso al mare alle persone con disabilità, ma non solo, sono stati anche attivati i bagni e i doccini. Il Comune ha annu Vai su Facebook

Lecco: in via Pergola la rotonda dell'unità d'Italia; Un grande grappolo d'uva fatto con i fiori di Verona colora Milano Marittima; Design week: alla Besana l’arte con i mattoncini Lego.

L'unica vera arte è rotonda. In morte di Arnaldo Pomodoro - È stato riconosciuto come "il più grande scultore vivente", il simbolo della provinciale monumentalità senza volto della nostra epoca. Segnala ilfoglio.it