Lungarno Romantico, la letteratura inglese dell'Ottocento ispirata alle atmosfere pisane.

Immergersi nelle atmosfere magiche di Pisa e lasciarsi trasportare dalla poesia e dalla scienza dell’Ottocento: questo è lo spirito di “Lungarno Romantico”, un evento unico che celebra le ispirazioni letterarie di grandi autori inglesi come Byron e Shelley, affascinati dalla città. Un pomeriggio dedicato alla cultura, alla bellezza e alla riflessione, nel suggestivo Giardino di San Sisto, pronto a incantare gli appassionati di tutte le età. Non mancate!

Pisa, 23 giugno 2025 - Un pomeriggio all'insegna della cultura, della poesia e della scienza, ispirato alle atmosfere pisane che nell'Ottocento incantarono grandi figure della letteratura inglese come George Byron, Mary Shelley e Percy Bysshe Shelley. È questo lo spirito di "Lungarno Romantico", l'incontro che si terrà a Pisa il prossimo 25 giugno 2025, alle 17, con ingresso libero fino a esaurimento posti nel Giardino della Chiesa di San Sisto in Corte Vecchia, che per la prima volta ospita un evento aperto al pubblico dopo una prima fase di riqualificazione. Il progetto "Giardini Condivisi San Sisto" promosso e guidato da Don Salvatore Glorioso con il sostegno del Consiglio di unità Pastorale si propone di trasformare questo spazio storico in un luogo con funzione sociale, educativa e culturale.