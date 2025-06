Lunetta Gamberini sos sicurezza | FdI lancia una raccolta firme

In un momento in cui la sicurezza dei nostri quartieri è al centro del dibattito, Fratelli d’Italia si fa portavoce delle preoccupazioni dei cittadini di Lunetta Gamberini. Con una mobilitazione che vede coinvolti residenti e attivisti, si avvia una raccolta firme per chiedere azioni concrete contro la crescente violenza e il degrado. Il loro impegno si traduce in un appello forte e deciso: basta baby gang al Giardino Lunetta Gamberini!

"Basta baby gang al giardino Lunetta Gamberini". L’appello dei cittadini e dei residenti sul tema della sicurezza ha dato vita anche a un banchetto promosso da Fratelli d’Italia. Giovedì e sabato infatti, tra via Dagnini e via Emilia Levante, i meloniani hanno iniziato a raccogliere le firme per "la preoccupante escalation di degrado e insicurezza che sta vivendo il quartiere Santo Stefano". Negli ultimi periodi, come raccontato più volte da il Resto del Carlino, si stanno registrando sempre di più problemi collegati a vandalismi e furti. Qualche giorno fa diverse attività sono state colpite anche in via degli Orti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lunetta Gamberini, sos sicurezza: FdI lancia una raccolta firme

