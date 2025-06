Lunedì 23 giugno 2025 | cosa fare oggi a Bologna

Scopri cosa rende speciale Bologna il 23 giugno 2025: tra cultura, arte e divertimento sotto le Due Torri, la città si anima con un calendario ricco di eventi imperdibili. Dalla rassegna queer Ipotesi d’amore 2025 ai laboratori di ballo al parco del Dopolavoro ferroviario, c’è davvero qualcosa per tutti. Preparati a vivere una giornata indimenticabile tra emozioni, creatività e socialità, perché Bologna non si ferma mai e oggi ti invita a scoprirne ogni angolo.

Bologna, 23 giugno 2025 - Ecco tutte le iniziative culturali e gli eventi in programma oggi sotto le Due Torri, racchiusi in una breve guida. Parte oggi Ipotesi d’amore 2025, rassegna queer di cinema, danza, teatro e musica oltre i generi. Il tutto negli spazi di Teatri di Vita: l’appuntamento è alle 21 con GRNDR - date no one e alle 22.15 con il film Sebastian. Da oggi, ogni lunedì al parco del Dopolavoro ferroviario c’è il laboratorio di ballo swing, a partecipazione gratuita e con gli insegnanti di The Happy Swingers. La danza si accende alle 19.30. Alle 11, Federica Brunini presenta il suo libro Effetto Jane Austen alla Feltrinelli di piazza Ravegnana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lunedì 23 giugno 2025: cosa fare oggi a Bologna

In questa notizia si parla di: lunedì - giugno - bologna - cosa

Week end a Latina e provincia: cosa fare da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno - Scopri le migliori idee per un weekend lungo a Latina e provincia dal 31 maggio al 2 giugno, approfittando della Festa della Repubblica per organizzare un breve viaggio o esplorare le tante attività in città.

Domani, 13 giugno, a Bologna, alle 18:30, da ZOO, Alberto Madrigal presenta DOVEVO DIRTI UNA COSA, il suo ultimo fumetto, in conversazione con Caterina Marietti. Venite ad ascoltare la genesi del libro, e a farvi fare una splendida dedica all'acquerello! V Vai su Facebook

Lunedì 23 giugno 2025: cosa fare oggi a Bologna; Cosa succede in città, concerti a Bologna dal 23 a 29 giugno; Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi della settimana.