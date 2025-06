L’ultimo atto di Musicultura Gran finale dopo le polemiche lo Sferisterio incorona Elena Mil

Faccio musica – ha detto – per comunicare con voi e tra il pubblico, soprattutto per condividere emozioni autentiche e storie che nascono dal cuore. Elena Mil, con la sua voce sincera e il talento ineguagliabile, ha conquistato il cuore di tutti durante il gran finale di Musicultura, dimostrando che la vera musica nasce dall’anima e supera ogni polemica. Un traguardo che segna l’inizio di un brillante percorso artistico.

Macerata, 23 giugno 2025 – La milanese Elena Mil, 24 anni, ha vinto la 36esima edizione di Musicultura, e ha ritirato tra lacrime di commozione il premio di 20mila euro messo in palio da Banca Macerata, dopo aver ricevuto la sera prima anche quello per il miglior testo. La cantautrice ha fatto centro con "La ballata dell’inferno”, toccante brano scritto a 16 anni. "Faccio musica – ha detto – per comunicare con voi e tra il pubblico, soprattutto tra le donne, ho visto sguardi che mi hanno dato un’energia pazzesca. È stata una cosa meravigliosa che porterò con me per tutta la vita”. Padre musicista e madre ballerina, ha scelto di dedicare a quest’ultima che “l’ha sempre supportata” il premio, assieme ai ragazzi che hanno cantato con lei e a tutto il pubblico dell’Arena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo atto di Musicultura. Gran finale dopo le polemiche, lo Sferisterio incorona Elena Mil

In questa notizia si parla di: musicultura - elena - atto - gran

Musicultura 2025, vince Elena Mil, il racconto della finale con Lundini e Finardi - ha conquistato il cuore di tutti con la sua voce emozionante e la sua storia autentica. La finale di Musicultura 2025 si è rivelata un vero trionfo di talento e passione, con ospiti di rilievo come Lundini e Finardi che hanno impreziosito la serata.

2025: atto conclusivo, tra emozioni, grandi nomi e tanta musica.

Elena Mil vince Musicultura 2025 con 'Ballata dell'inferno' - Elena Mil, 24 anni, milanese, ha vinto la 36esima Musicultura, e ha ritirato ieri sera tra le lacrime, in uno Sferisterio di Macerata sold out, il premio di 20mila euro messo in palio da Banca Macerat ... Riporta msn.com

Musicultura, il gran finale Trionfo dei Santamarea - Il conduttore Insinna: "Mi sono divertito, ho provato un grande senso di libertà". Da ilrestodelcarlino.it