L’ultima di Musk | Intelligenza artificiale allenata con la spazzatura Useremo Grok per riscrivere la conosenza

L’ultima controversa dichiarazione di Elon Musk riguarda un tema e un settore delicatissimo come quello dell’intelligenza artificiale. Con l’obiettivo di superare le attuali limitazioni e correggere le carenze, Musk annuncia l’utilizzo di Grok 3.5 (forse versione 4), un modello avanzato capace di riscrivere e perfezionare la conoscenza umana. Ma questa rivoluzione potrebbe davvero cambiare le regole del gioco?

“Utilizzeremo Grok 3.5 (forse dovremmo chiamarlo 4), dotato di ragionamento avanzato, per riscrivere l’intero corpus della conoscenza umana, aggiungendo informazioni mancanti e correggendo gli errori. Successivamente, ri-allenaremo il modello su questi dati migliorati. C’è troppa spazzatura in ogni modello addestrato su dati errati”. L’ultima controversa dichiarazione di Elon Musk riguarda un tema e un settore delicatissimo come quello dell’intelligenza artificiale con gli esperti ormai in costante altalena su rischi e vantaggi offerti dalla straordinaria potenza di analisi e rielaborazione di dati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ultima di Musk: “Intelligenza artificiale allenata con la spazzatura. Useremo Grok per riscrivere la conosenza”

In questa notizia si parla di: ultima - musk - intelligenza - artificiale

Telegram, accordo con Musk per usare l’intelligenza artificiale Grok - Elon Musk e Telegram si uniscono per portare l'intelligenza artificiale sul servizio di messaggistica, accordandosi per integrare il chatbot Grok di xAI nella piattaforma.

Secondo Elon Musk il grosso problema dell'intelligenza artificiale generativa sono i dati con cui è stata allenata Vai su Facebook

Per un anno i servizi della società di intelligenza artificiale di Elon Musk saranno integrati su Telegram - X Vai su X

Elon Musk lancia Grok 3, l’intelligenza artificiale «più avanzata al mondo»; Com'è Grok 3, l’ultimo modello d'intelligenza artificiale di Elon Musk e di X; Elon Musk ha liberato Grok 3, la sua nuova intelligenza artificiale: come usarla in Italia.

Musk vuole riscrivere l'intero sapere umano con l'intelligenza artificiale - Secondo l'imprenditore, il chatbot di intelligenza artificiale generativa sviluppato da xAI può eliminar ... Segnala hwupgrade.it

xAI, l'Intelligenza Artificiale di Elon Musk, starebbe bruciando oltre un miliardo di dollari al mese - xAi, la startup di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk, brucia oltre un miliardo di dollari al mese e cerca nuovi capitali per sostenere l’enorme corsa tecnologica. Si legge su hwupgrade.it