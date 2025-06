Lukaku torna sullo Scudetto | Abbiamo dominato contro l’Inter ecco quando abbiamo capito di poter vincere

Romelu Lukaku rivela i momenti chiave di una stagione indimenticabile del Napoli, tra retroscena e curiosità. Nella sua intervista a VTM NIEUWS, il belga racconta come la squadra abbia percepito di poter conquistare lo scudetto, soprattutto dopo il dominio contro l’Inter. Una storia di determinazione e credibilità che ci porta a capire quando il sogno si è trasformato in realtà. Ecco quando abbiamo capito di poter vincere...

In una lunga intervista, Romelu Lukaku ha raccontato la stagione del Napoli tra retroscena e curiosità. Le sue parole sullo scontro diretto con l’Inter. Interessante intervista rilasciata da Romelu Lukaku a VTM NIEUWS. Il belga ha ripercorso le tappe cruciali della stagione del suo Napoli, svelando quando i partenopei hanno capito di poter diventare Campioni d’Italia. Le sue parole. CONSAPEVOLEZZA – «Sapevo che saremmo diventati campioni. A un certo punto abbiamo pareggiato con l’ Inter, ma l’abbiamo dominata. Secondo tutti gli esperti, l’Inter era la squadra migliore in quel momento, ma noi eravamo semplicemente più forti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lukaku torna sullo Scudetto: «Abbiamo dominato contro l’Inter, ecco quando abbiamo capito di poter vincere»

Lukaku: "Scudetto? Sapevo che saremmo diventati campioni. Abbiamo dominato l'Inter"

