Lukaku sul futuro | Resto sicuramente al Napoli ecco come ho convinto De Bruyne Scudetto? Ne ero sicuro

Romelu Lukaku, protagonista indiscusso del Napoli, ha condiviso con entusiasmo il suo entusiasmo per la stagione e il futuro azzurro. Restare al Napoli è la sua scelta, e l’ha dimostrato con parole sincere e convincenti. «Ho convinto De Bruyne e sono sicuro che quest’anno porteremo a casa lo scudetto», ha affermato. La sua determinazione rappresenta un’ulteriore garanzia di successo per il club e i tifosi, pronti a vivere un’altra stagione da protagonisti.

Le parole di Romelu Lukaku, attaccante belga del Napoli, sulla sua stagione con il club azzurro e sul futuro in azzurro. I dettagli Romelu Lukaku, attaccante belga del Napoli, ha parlato a Vtm Nieuws del futuro degli azzurri. MOMENTO – «Sto alla grande, darei un 11 alla mia felicità. Sono stato a Efteling con i miei figli,

Lukaku: "Resto al Napoli, mi ha voluto quando nessuno mi cercava. Vi svelo una cosa su De Bruyne" - romanze che cancellano ogni dubbio: "Resto al Napoli". In un mondo dove le sirene del mercato sono incessanti, le sue parole, piene di passione e determinazione, sono un vero e proprio atto di fedeltĂ .

