Lukaku su un possibile ritorno all' Anderlecht | È il mio club preferito ma voglio onorare il contratto con il Napoli

Romelu Lukaku, tra cuore e impegno professionale, dichiara: "Voglio onorare il mio contratto a Napoli". Il suo amore per l’Anderlecht, club del cuore, resta vivo, ma la priorità è rispettare gli impegni attuali. La sua passione per il calcio e il desiderio di riportare il club belga ai vertici si intrecciano con la serietà verso il Napoli, dimostrando che, per lui, il rispetto degli accordi è fondamentale e in cima alla lista.

"Voglio onorare il mio contratto a Napoli". Romelu Lukaku è chiaro e netto parlando ai microfoni di Rtl Info di un possibile ritorno nel campionato belga ed in particolare all'Anderlecht, sua squadra del cuore. "C'è l'aspetto familiare, il club che amo e il desiderio di riportarli ai vertici.

