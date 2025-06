Lukaku | Sicuramente resto a Napoli su De Bruyne

Romelu Lukaku, protagonista di un'intervista a Vtm Nieuws da Bruxelles, ha condiviso il suo amore per i colori dell'Anderlecht e il suo attuale stato di felicità. Con un sorriso e senza esitazioni, il belga ha ribadito che il suo cuore resta a Napoli, con la certezza di restare lì, almeno per ora. Ma cosa riserva il futuro? La risposta, tra desideri e questioni interne, si svela nel proseguo di questa emozionante storia.

R omelu Lukaku ha parlato ai microfoni dell’emittente belga Vtm Nieuws da Bruxelles, indossando una maglia viola e bianca (i colori sociali dell’Anderlecht, la sua squadra del cuore) “Sono i colori più belli che esistano”, sorride l’attaccante del Napoli. Ma niente ritorno imminente all’Anderlecht: “Prima vanno risolte alcune questioni interne”. Il belga si gode le vacanze con la famiglia: “Sto alla grande, darei un 11 alla mia felicità. Sono stato a Efteling con i miei figli, non ci ero mai stato. Bellissimo”. Sul Mondiale per Club non ha rimpianti: “Certo, sarebbe stato interessante esserci, ma serviva un po’ di relax. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com