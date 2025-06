Lukaku | Resto al Napoli mi ha voluto quando nessuno mi cercava Vi svelo una cosa su De Bruyne

romanze che cancellano ogni dubbio: "Resto al Napoli". In un mondo dove le sirene del mercato sono incessanti, le sue parole, piene di passione e determinazione, sono un vero e proprio atto di fedeltà. Lukaku ha scelto di rimanere, dimostrando che a volte il cuore parla più forte di qualsiasi offerta. La sua decisione sancisce un nuovo capitolo nel calcio italiano, un impegno che non ha prezzo.

