Lukaku esagera | Noi più forti dell’Inter! Conte ha dato la spinta

Romelu Lukaku si lancia in un'affermazione che fa scalpore, esagerando i meriti dell'Inter e sottolineando quanto Conte abbia dato la spinta decisiva. In un'intervista a Bruxelles, l’attaccante belga rivela il suo punto di vista sulla lotta scudetto tra Napoli e Inter, tornando a celebrare il passato e a guardare avanti. La sfida tra queste squadre promette ancora emozioni forti, ma la vera forza dell’Inter...

Romelu Lukaku, in un’intervista a un’emittente belga, ha parlato della lotta scudetto tra Napoli e Inter. L’attaccante azzurro ha ricordato così l’ultimo scudetto vinto. LOTTA – Romelu Lukaku, in attesa di ritornare in Italia a luglio per iniziare il ritiro con il Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a VTM NIEUWS e HLN nel centro di Bruxelles. Queste le parole dell’attaccante belga che ritorna a parlare della lotta scudetto contro l’Inter: « Napoli campione? Sapevo che saremmo diventati campioni. A un certo punto abbiamo pareggiato con l’Inter, ma poi li abbiamo dominati. Secondo tutti gli esperti, l’Inter era la squadra migliore in quel momento, ma noi eravamo semplicemente più forti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lukaku esagera: «Noi più forti dell’Inter! Conte ha dato la spinta»

