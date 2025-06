Lukaku | È la storia della mia vita essere messo in discussione Il Napoli mi ha dato fiducia quando nessuno credeva in me

Romelu Lukaku, il gigante di Bruxelles, rivela il lato più autentico della sua vita e carriera. Tra sfide, riconoscimenti e ferite aperte, la sua storia è un inno alla resilienza. Il Napoli è stato il suo rifugio, un simbolo di fiducia quando tutto sembrava perduto. In questa intervista esclusiva, “Big Rom” ci svela come abbia trasformato le difficoltà in forza, dimostrando che la passione e la determinazione possono riscrivere il proprio destino.

Flageyplein, nel cuore di Bruxelles. Negli uffici di Cresta, lo studio legale che supporta l'attaccante del Napoli Romelu Lukaku, "Big Rom" si è preso il tempo per un'intervista con Vtm Nieuws. Intervista Lukaku. Non a caso con una maglia viola e bianca: " Sono i colori più belli che esistano ", dice Lukaku con un sorriso che illumina la sala. Ma un ritorno non è per il momento. " Prima bisogna risolvere le controversie interne ". Romelu, su una scala da uno a dieci, come ti senti ora? "Un bell'undici! È davvero fantastico" Sei finalmente in vacanza ora? "Sì, è meraviglioso essere tornato a Bruxelles per un po'.

