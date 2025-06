Lukaku a ruota libera | Parlai con De Bruyne prima della firma Sul mio futuro al Napoli…

Romelu Lukaku si racconta senza filtri, svelando dettagli inediti sulla sua carriera e le emozioni più profonde. In un’intervista esclusiva, l’attaccante belga ha condiviso i retroscena della firma con il Napoli, il sogno di conquistare lo scudetto e le conversazioni con De Bruyne prima di questa importante scelta. Scopriamo insieme cosa ha rivelato Lukaku sul suo futuro in azzurro e sulle sfide che lo attendono.

L’attaccante belga è stato intervistato in Belgio e ha raccontato diversi retroscena, svelando anche la decisione definitiva sul suo futuro in azzurro Romelu Lukaku si è concesso a una lunghissima chiacchierata per il portale VTM Nieuws, con le parole riportate sul sito HLN.be. Il centravanti ha toccato numerosi temi, dei quali vi riporteremo un estratto. Dal suo approdo a Napoli, alla gioia dello scudetto, passando per l’arrivo di De Bruyne e il suo futuro. Big Rom non ha tralasciato nulla. All’inizio dell’intervista, il centravanti ha subito dichiarato di sentirsi particolarmente bene, di essere felice di essere tornato a Bruxelles dalla sua famiglia e che si sta godendo il meritato riposo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lukaku a ruota libera: “Parlai con De Bruyne prima della firma. Sul mio futuro al Napoli…”

In questa notizia si parla di: lukaku - napoli - ruota - libera

Napoli, Iachini su Raspadori: «La sua presenza migliora Lukaku. Sono una coppia d’attacco veramente di alto livello» - Il tecnico Giuseppe Iachini ha elogiato l'importanza di Giacomo Raspadori nel Napoli, sottolineando come la sua presenza elevi le prestazioni di Lukaku.

Il centravanti del Napoli è Romelu Lukaku. Il centravanti titolare. Vi piaccia o meno poco importa, perché piace ad Antonio Conte. Antonio Conte che ha insistito per averlo e alla fine l’ha portato qua. E Big-Rom ha saputo ripagarne la fiducia. Decisivo nei mom Vai su Facebook

Lukaku a ruota libera, dall’Inter a Conte e il futuro: “Non l’ho più sentito”; Da noi... a ruota libera, ospiti oggi domenica 1 giugno; Conte-Napoli, Moggi a ruota libera: È una certezza e su Osimhen....

Lukaku a ruota libera, dall’Inter a Conte e il futuro: “Non l’ho più sentito” - Lunga intervista all’attaccante belga del Napoli, che torna su diversi argomenti tra cui quale sarà la sua ultima squadra della carriera Romelu Lukaku si racconta. Riporta calciomercato.it

Amuzu-Napoli, via libera da Conte e contatto con Lukaku! Spuntano le cifre di trasferimento e contratto, il giocatore decide oggi - Anche Antonio Conte ha dato via libera, anche se non era la sua priorità, e non sarebbe convinto da Noa Lang del PSV ... Scrive msn.com