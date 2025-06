Luisa Corna | Nessun rimpianto per Tom Cruise il nuovo amore è arrivato al momento giusto

Luisa Corna, senza rimpianti per Tom Cruise, ha trovato il suo nuovo amore al momento giusto: Stefano. Ospite di Lorella Boccia a UnoMattina Weekly, l’artista ha condiviso un’intima intervista, rivelando come questo nuovo capitolo abbia portato gioia e serenità nella sua vita. Tra ricordi e sogni futuri, la cantante e attrice si apre con sincerità , dimostrando che il cuore ha sempre spazio per nuove emozioni. Continua a leggere.

A UnoMattina Weekly, ospite di Lorella Boccia, Luisa Corna ha aperto il cuore in un'intervista intima nella quale ha ripercorso i momenti salienti della sua vita, dagli esordi fino al nuovo capitolo sentimentale, con Stefano, che l'ha resa di nuovo felice. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Luisa Corna: Nessun rimpianto per Tom Cruise, il nuovo amore è arrivato al momento giusto

