Lui mi ha violentata in acqua La vittima ha solo 15 anni Il ventitreenne ancora non si trova

Un racconto di orrore che scuote la comunità di Marina di Grosseto, dove una giovane vittima di soli 15 anni ha denunciato una violenza inaudita in acqua. La sua testimonianza e il silenzio delle autorità si intrecciano in un’indagine che ancora cerca il responsabile, un ventitreenne tuttora irreperibile. La paura e l’indignazione crescono: ora, la giovane può finalmente tornare a casa, ma il dolore e la ricerca della verità non finiscono qui.

Grosseto, 23 giugno 2025 – Ha solo 15 anni la ragazzina che ha denunciato di essere stata violentata sabato pomeriggio mentre faceva il bagno in mare nella zona di 'Shangai' a Marina di Grosseto. Dopo una notte trascorsa al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia la giovane, italiana e che abita nella zona sud della Maremma, è potuta tornare a casa. Stretto riserbo da parte delle autorità: la ragazza ha subito diverse visite mediche e adesso ha iniziato un percorso da seguire insieme agli assistenti sociali che dovranno scavare per capire bene cosa possa essere accaduto su quella spiaggia e quello che è successo dopo.

