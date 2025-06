L’UE vuole cambiare il mercato di Internet Critiche | È il Cavallo di Troia dell’oligopolio

L'Europa sta imboccando una strada cruciale con un nuovo regolamento nel settore delle telecomunicazioni, volto a potenziare le reti e creare campioni europei per competere con Cina e USA. Tuttavia, secondo Zorzoni di Aiip, questa direttiva potrebbe rappresentare il cavallo di Troia dell'oligopolio, danneggiando la concorrenza e facendo salire i prezzi per gli utenti finali. È fondamentale analizzare attentamente le implicazioni di questa legge, perché…

L’Europa sta adottando un nuovo regolamento in campo telecomunicazioni: punta a migliorare la rete e creare campioni europei in grado di competere con con Cina e Usa. Zorzoni (Aiip): “Distruggerà concorrenza e aumenteranno i prezzi a discapito degli utenti finali. Questa legge va. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’UE vuole cambiare il mercato di Internet. Critiche: “È il Cavallo di Troia dell’oligopolio”

