L’Ucraina isolata dai vicini tra spinte anti-Ue e flirt con Mosca.

La cornice internazionale, con la guerra tra Israele e Iran e la compartecipazione americana, non è a favore dell’ Ucraina. Lo stesso presidente Volodymyr Zelensky ha lanciato l’allarme per la possibilità che in sostanza non solo gli Usa ma anche l’ Europa si trovino ad affrontare crisi sempre maggiori che distolgano l’attenzione da Kyiv. L’inizio del 2025, con l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca e il tentativo di mediazione tra Russia e Ucraina ha segnato l’inizio di una nuova fase della guerra e l’annunciato disimpegno statunitense, tradottosi concretamente nell’azzeramento degli aiuti militari e nella cooperazione d’intelligence, ha messo ancora di più in difficoltà Kyiv, che non può certo contare solo sul sostegno europeo: su questo versante inoltre, alla schiera dei volenterosi capeggiata dalla Commissione Ue e formata da Gran Bretagna, Germania, Francia e Polonia, fanno da contraltare posizioni più ibride, come quella dell’Italia, e altre più insofferenti come quelle di Ungheria e Slovacchia che lunedì hanno bloccato il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. 🔗 Leggi su Lettera43.it