Lucio Mazzi e il seguito di Manzoni

Lucio Mazzi ci conduce in un viaggio sorprendente tra le pagine di un sequel inaspettato de I Promessi Sposi, dove Renzo Tramaglino diventa il nuovo proprietario della squadra di calcio del suo paese. Tra colpi di scena e personaggi familiari, la storia prende vita in un mix di tradizione e passione sportiva. Ma perché proprio questa follia di carta? La risposta ve la svelerà l’autore, che trasforma il classico in un’avventura moderna e coinvolgente.

Cosa succede se Renzo (Tramaglino, proprio lui) diventa proprietario della squadra di calcio del suo paese? E se per portare la squadra al successo chiama aiuto un personaggio da mondo del calcio fiorentino? E dov’è finita Lucia (Mondella, proprio lei), per non parlare di Don Abbondio e di tutti gli altri? E soprattutto, perchĂ© mai scrivere un seguito dei ’Promessi sposi’? A rispondere sarĂ l’autore di questa "follia di carta" (la definizione è sua), Lucio Mazzi, storico del rock e della canzone e docente al Conservatorio Martini. Il libro si chiama infatti ’Le promesse spese’ e sarĂ presentato stasera alle 21 al Centro di lettura L’Isola del tesoro, in via Lame 182 a Trebbo di Reno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lucio Mazzi e il seguito di... Manzoni

