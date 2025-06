Lube, Plak a Cisterna libera l’arrivo di D’Heer. Per il centrale belga è solo questione di ore.

L’estate della Lube si infiamma con una notizia che potrebbe rivoluzionare il roster: l’arrivo di D’Heer, ormai certo, e il potenziale ingresso di Plak, centrale olandese ex Padova. Due colpi che testimoniano l’ambizione del team di rafforzarsi prima della fine del mercato, promettendo emozioni e grandi sfide nella prossima stagione. La vera novità? Potrebbe essere solo all’inizio di un'estate da ricordare per gli appassionati di pallavolo.

La prima settimana di estate vera, secondo il calendario, potrebbe riservare l’ultima entrata ufficiale per quanto riguarda il mercato della Lube. Da ormai più di un mese scriviamo che D’Heer sarà un nuovo atleta biancorosso e, una mossa definita proprio negli ultimi giorni, ha eliminato gli ultimi dubbi. Per chi, non noi, ne aveva.Cisterna ha infatti annunciato l’ingaggio di Plak, centrale olandese ex Padova. Sarebbe stata un’alternativa per la Lube, ma la prima scelta era appunto D’Heer e il belga a breve diventerà il terzo acquisto nella rosa futura a disposizione di coach Medei. Ultima stagione a Taranto, ex Trento dove è stato compagno di Podrascanin, D’Heer andrà a completare il reparto dei centrali fornendo alla Lube una buonissima pedina soprattutto a muro (è stato il secondo migliore dell’ultima SuperLega nella specialità). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it