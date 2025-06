Lts Expo a Napoli dal 27 giugno il Salone dedicato alla logistica ai trasporti e ai servizi

Pronti a scoprire il futuro della logistica e dei trasporti? LTS Expo, il nuovo salone dedicato a innovazione e servizi, apre le sue porte a Napoli dal 27 al 29 giugno presso la Mostra d’Oltremare. Un’occasione unica per professionisti e aziende di incontrarsi, condividere idee e scoprire le ultime novità del settore. Non perdere l’opportunità di essere protagonisti di questa rivoluzione!

Tutto pronto per Lts Expo, il nuovo Salone dedicato alla Logistica, ai Trasporti e ai Serviz i, che sarà inaugurato venerdì 27 giugno a Napoli, al polo fieristico della Mostra d'Oltremare. Il Salone, in programma fino al 29 giugno è organizzato dalla Progecta di Angioletto de Negri, con il patrocinio della Regione Campania e dell'Autorità Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale e in collaborazione con Marican Holding (gruppo campano guidato dai fratelli Carlo, Ferdinando e Michele Canciello, leader nella progettazione e realizzazione di immobili destinati alla logistica integrata, intermodale e sostenibile), Msc, Unione Industriale Napoli, Eav – Ente autonomo Volturno, Assorame Autorità Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale.