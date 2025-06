Lotto Zero Livorno botta e risposta Partito Democratico-Forza Italia

A Livorno si accende il dibattito tra Forza Italia e il Partito Democratico sul futuro della città, con interventi pungenti e dichiarazioni forti. Chiara Tenerini e Alessandro Guarducci rispondono alle provocazioni dei loro avversari, mentre Marco Simiani e Francesco Gazzetti difendono il loro operato. Una sfida politica che promette di animare la scena locale fino alle prossime amministrative del 2024. La tensione cresce, e il panorama politico livornese si prepara a un grande confronto...

LIVORNO – Lotto Zero Livorno, botta e risposta tra Forza Italia e Pd. Con un doppio intervento per Forza Italia con Chiara Tenerini, deputata di Cecina, e Alessandro Guarducci, candidato sindaco centrodestra amministrative Livorno 2024, consigliere comunale Livorno. Per Pd con deputato toscano Marco Simiani e il consigliere regionale Francesco Gazzetti, livornese, responsabile infrastrutture Pd Toscana. Tenerini e Guarducci: “Paradossale assistere all’improvvisa mobilitazione del Partito Democratico sul Lotto Zero, un’opera di cui si discute da oltre mezzo secolo e che proprio durante i lunghi anni di governo del centrosinistra – a livello nazionale, regionale e comunale – è rimasta ferma al palo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Lotto Zero Livorno, botta e risposta Partito Democratico-Forza Italia; Dl Infrastrutture, la Toscana alza la voce: Lotto zero ed Alta velocità, è il momento di intervenire

