Lotto | weekend vincente in Campania anche Pietrelcina baciata alla fortuna

Il weekend del lotto in Campania si infiamma di fortuna e speranza, tra vincite da record e colpi sorprendenti. Venerdì e sabato 20-21 giugno 2025 hanno regalato premi al di sopra dei 118mila euro, con Napoli protagonista assoluta: una cinquina Simbolotto a Posillipo ha fatto sognare centinaia di giocatori. La fortuna sorride ancora a Pietrelcina, la terra di Padre Pio, rendendo questo weekend davvero indimenticabile per tutti gli appassionati.

Tempo di lettura: < 1 minuto Lotto nel segno della Campania dove, nelle estrazioni di venerdì 20 e sabato 21 giugno 2025, i premi più importanti hanno superato i 118mila euro: colpo da oltre 43mila euro a Napoli dove una cinquina Simbolotto regala la vincita più alta di tutto il concorso di sabato in via Posillipo. Il capoluogo campano è protagonista anche venerdì con un premio da oltre 29mila euro, realizzato con una quaterna, quattro terni e sei ambi in viale Margherita. A questi si aggiungono 22.500 euro centrati a Scafati, in provincia di Salerno, in via Alcide De Gasperi, 12.500 euro a Pietrelcina, provincia di Benevento, in Piazza S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lotto: weekend vincente in Campania, anche Pietrelcina baciata alla fortuna

In questa notizia si parla di: campania - lotto - vincente - pietrelcina

Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi martedì 13 maggio 2025: numeri e combinazione vincente - Oggi, martedì 13 maggio 2025, si svolgono le attese estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Con un jackpot del SuperEnalotto che raggiunge milioni di euro, l'emozione è alle stelle.

Lotto: weekend vincente in Campania, anche Pietrelcina baciata alla fortuna; Promozione Campania/Girone C - Il Cimitile pensa alla finale playoff, campionato in archivio per San Vitaliano e Ottaviano.

LOTTO - In Campania premi per 118mila euro - Lotto nel segno della Campania dove, nelle estrazioni di venerdì 20 e sabato 21 giugno 2025, i premi più importanti hanno superato i 118mila euro: colpo da oltre 43mila euro a Napoli dove una cinquina ... Riporta napolimagazine.com

centrate vincite per 43mila euro - La Campania torna protagonista grazie al Lotto: nel concorso del 24 marzon sono stati vinti in regione per 43. Scrive ilmattino.it