Lotto | in Campania premi per 118mila euro vincite anche nel salernitano

La Campania si conferma terra fortunata nel mondo del Lotto, con premi che superano i 118mila euro nelle ultime estrazioni. Tra vincite da sogno e colpi da record, Napoli brilla con oltre 43mila euro vinti grazie a una cinquina Simbolotto. Un risultato che rafforza il legame tra questa regione e la dea bendata, dimostrando ancora una volta che la fortuna può sorridere proprio qui. E chissà quale nuova sorpresa attende gli appassionati nei prossimi giochi…

Lotto nel segno della Campania dove, nelle estrazioni di venerdì 20 e sabato 21 giugno 2025, i premi più importanti hanno superato i 118mila euro: colpo da oltre 43mila euro a Napoli dove una cinquina Simbolotto regala la vincita più alta di tutto il concorso di sabato in via Posillipo.

