Lotta i giovanissimi dei Portuali tornano dalla Croazia con quattro medaglie

Un sorriso di orgoglio si diffonde tra gli appassionati di sport: i giovanissimi portuali di Ravenna conquistano il podio a Gospic, in Croazia, portando a casa quattro medaglie e dimostrando che il talento e la determinazione non hanno confini. Bella prestazione che conferma il valore del settore giovanile del Csrc Portuali Ravenna. Questi giovani campioni sono pronti a scrivere nuove imprese.

Bella prestazione del gruppo giovanile del Csrc Portuali Ravenna, sezione Lotta, che nel classico torneo internazionale estivo di Gospic, in Croazia, sabato si è aggiudicato una medaglia d’oro, una d’argento e due di bronzo. A vincere l'oro è stata Erin Cavallucci, nella categoria più piccola. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Lotta, i giovanissimi dei Portuali tornano dalla Croazia con quattro medaglie

In questa notizia si parla di: lotta - portuali - croazia - giovanissimi

Lotta, un oro e un bronzo per i Portuali dal torneo internazionale in Croazia - Si è chiusa con successo la spedizione del Csrc Portuali di Ravenna al torneo "Arena Open" in Croazia, portando a casa un oro e un bronzo.

Lotta olimpica: tante medaglie per i Portuali.

Lotta, i giovanissimi dei Portuali tornano dalla Croazia con quattro medaglie - Bella prestazione del gruppo giovanile del Csrc Portuali Ravenna, sezione Lotta, che nel classico torneo internazionale estivo di Gospic, in Croazia, sabato si è aggiudicato una medaglia d’oro, una ... Riporta ravennatoday.it

Lotta e talento: i giovani Portuali brillano in Croazia - Un oro, un argento e due bronzi per il CSRC Portuali Ravenna al torneo internazionale di Gospic. Scrive ravenna24ore.it