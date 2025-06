Los Angeles FC-Flamengo | dove vederla orario e probabili formazioni

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti il grande match tra Los Angeles FC e Flamengo, sei nel posto giusto. Qui troverai tutte le informazioni su orario, dove vedere la partita in diretta tv e le probabili formazioni, così potrai seguire ogni secondo di questa sfida emozionante al Camping World Stadium di Orlando. Preparati a vivere un confronto imperdibile nel Mondiale per Club!

Al Camping World Stadium la sfida del Mondiale per Club Los Angeles FC-Flamengo: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Camping World Stadium di Orlando si giocherĂ la gara valevole per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Los Angeles FC-Flamengo. Andiamo a scoprire le ultimissime di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Los Angeles FC-Flamengo: dove vederla, orario e probabili formazioni

