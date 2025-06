L’orgoglio tricolore di chef Locatelli un patriota in cucina | Mangerei sempre italiano

Giorgio Locatelli, vero patriota in cucina, incarna con orgoglio il tricolore nel cuore e nei piatti. Dopo oltre vent'anni di successi alla "Locanda Locatelli" di Londra, la chiusura ha suscitato scalpore, ma gli ha anche regalato una nuova serenità , come rivela nell'intervista a Il Giornale. La sua passione per l’Italia e la cucina rimangono insostituibili, pronti a rinascere in nuove sfide gastronomiche che celebrano il Made in Italy.

Giorgio Locatelli, “un patriota” in cucina. Lo chef stellato noto al grande pubblico anche per il suo ruolo di giudice a Masterchef Italia, ha da poco calato il sipario sulla sua “ Locanda Locatelli ” di Londra, un’istituzione della cucina italiana nella capitale britannica per oltre vent’anni. Una chiusura che ha fatto rumore, ma che a giudicare dall’intervista pubblicata su Il Giornale in edicola oggi, gli ha restituito quella serenitĂ (imprenditoriale) perduta e dato nuova linfa progettuale: «Mi sembra di essere rinato – dichiara infatti al quotidiano milanese –. Ho tanti progetti. Stare 23 anni nello stesso ristorante ti limita un pochino». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’orgoglio tricolore di chef Locatelli, “un patriota” in cucina: «Mangerei sempre italiano»

